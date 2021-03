La Stampa: Lazio-Torino, braccio di ferro tra la Lega e l’Asl (Di lunedì 1 marzo 2021) La sfida in programma domani tra il Torino e la Lazio all’Olimpico sta diventando un caso come riporta oggi La Stampa. La squadra Garnata era stata posta in isolamento dopo gli 8 casi di coronavirus con la variante inglese riscontrati, ma dopo gli ultimi tamponi tutti negativi l’Asl aveva concesso la ripresa degli allenamenti individuali, ma questo non autorizzerebbe lo svolgimento della gara gli allenamenti individuali cominciati ieri pomeriggio, sostengono sia il club sia l’Autorità sanitaria territoriale, non hanno l’effetto di rompere l’isolamento domiciliare e, di conseguenza, alla squadra è vietato ogni tipo di spostamento se non casa-Filadelfia fino alla mezzanotte di domani, ben oltre l’orario del duello Lazio-Toro. Il braccio di ferro è partito, con la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 marzo 2021) La sfida in programma domani tra ile laall’Olimpico sta diventando un caso come riporta oggi La. La squadra Garnata era stata posta in isolamento dopo gli 8 casi di coronavirus con la variante inglese riscontrati, ma dopo gli ultimi tamponi tutti negativiaveva concesso la ripresa degli allenamenti individuali, ma questo non autorizzerebbe lo svolgimento della gara gli allenamenti individuali cominciati ieri pomeriggio, sostengono sia il club sia l’Autorità sanitaria territoriale, non hanno l’effetto di rompere l’isolamento domiciliare e, di conseguenza, alla squadra è vietato ogni tipo di spostamento se non casa-Filadelfia fino alla mezzanotte di domani, ben oltre l’orario del duello-Toro. Ildiè partito, con la ...

g_dimarzo : RT @napolista: La Stampa: #LazioTorino, braccio di ferro tra la Lega e l’Asl Dopo i risultati degli ultimi tamponi tutti negativi la Lega… - napolista : La Stampa: #LazioTorino, braccio di ferro tra la Lega e l’Asl Dopo i risultati degli ultimi tamponi tutti negativi… - LazionewsEu : - CMaur31 : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio-Torino è un rebus. La Stampa: 'Per la Lega si deve giocare, per l'Asl no' - TuttoMercatoWeb : Lazio-Torino è un rebus. La Stampa: 'Per la Lega si deve giocare, per l'Asl no' -