La Serie A ricorda Astori: sarà proiettata una sua foto sui maxischermi degli stadi durante la 25ª giornata (Di lunedì 1 marzo 2021) La Lega Serie A renderà omaggio al ricordo di Davide Astori in occasione della 25a giornata di campionato, in programma tra martedì 2 marzo e giovedì 4 marzo. La Lega, in occasione del terzo anniversario dalla scomparsa dell’ex difensore di Cagliari, Fiorentina e Roma, ha deciso di proiettare su tutti i maxischermi degli stadi al minuto 13 e per tredici secondi (suo numero di maglia) una foto dell’ex difensore di Cagliari, Roma e Fiorentina. “Davide è sempre nei pensieri di tutti noi, un grande Capitano che si è sempre contraddistinto per correttezza e lealtà e che ricordiamo come esempio per le generazioni future”, ha dichiarato il Presidente di Lega Serie A Paolo Dal Pino. foto: sito fiorentina L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 marzo 2021) La LegaA renderà omaggio al ricordo di Davidein occasione della 25adi campionato, in programma tra martedì 2 marzo e giovedì 4 marzo. La Lega, in occasione del terzo anniversario dalla scomparsa dell’ex difensore di Cagliari, Fiorentina e Roma, ha deciso di proiettare su tutti ial minuto 13 e per tredici secondi (suo numero di maglia) unadell’ex difensore di Cagliari, Roma e Fiorentina. “Davide è sempre nei pensieri di tutti noi, un grande Capitano che si è sempre contraddistinto per correttezza e lealtà e che ricordiamo come esempio per le generazioni future”, ha dichiarato il Presidente di LegaA Paolo Dal Pino.: sito fiorentina L'articolo proviene da Alfredo ...

teladoiotokyo : La Lega Serie A ricorda Davide Astori: La nota della Lega Serie A... - pepichia : RT @ilRomanistaweb: La Serie A ricorda Astori: ecco l'iniziativa per le gare della prossima giornata In occasione del turno infrasettimana… - BuonAndrew : RT @ilRomanistaweb: La Serie A ricorda Astori: ecco l'iniziativa per le gare della prossima giornata In occasione del turno infrasettimana… - ilRomanistaweb : La Serie A ricorda Astori: ecco l'iniziativa per le gare della prossima giornata In occasione del turno infrasetti… - joricherubini : RT @Agenzia_Dire: La #SerieATIM, in occasione del terzo anniversario dalla scomparsa, ricorderà #DavideAstori in tutte le gare della 25esim… -