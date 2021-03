“La scrittrice bianca non può tradurre la poetessa nera”. L’ennesimo delirio antirazzista (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar – Viene dall’Olanda l’ultima delirante polemica politicamente corretta: la scrittrice Marieke Lucas Rijneveld è stata bollata come «troppo bianca» per tradurre la poetessa nera Amanda Gorman. La Gorman, 22 anni, è diventata famosa per aver recitato la propria poesia The hill we climb (La collina su cui ci arrampichiamo) all’inaugurazione del presidente democratico Joe Biden. «Poesia» è in realtà un parolone. Trattasi più che altro di un rap, di una serie di pensierini elementari e stereotipati sull’oppressione degli afroamericani e su quanto è bella la società multietnica. La poetessa nera e la scrittrice bianca Questa società multietnica è talmente bella e nel pieno della sua realizzazione, che quando martedì scorso la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar – Viene dall’Olanda l’ultima delirante polemica politicamente corretta: laMarieke Lucas Rijneveld è stata bollata come «troppo» perlaAmanda Gorman. La Gorman, 22 anni, è diventata famosa per aver recitato la propria poesia The hill we climb (La collina su cui ci arrampichiamo) all’inaugurazione del presidente democratico Joe Biden. «Poesia» è in realtà un parolone. Trattasi più che altro di un rap, di una serie di pensierini elementari e stereotipati sull’oppressione degli afroamericani e su quanto è bella la società multietnica. Lae laQuesta società multietnica è talmente bella e nel pieno della sua realizzazione, che quando martedì scorso la ...

