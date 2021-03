La Roma rinuncia a Tor di Valle: il problema non è che in Italia non si possono costruire stadi, ma che lì volevano fare un quartiere (Di lunedì 1 marzo 2021) Un progetto con millemila cubature e al centro, quasi fosse un dettaglio, un campo da calcio. Un’amministrazione ideologicamente contraria alle grandi opere. Una società lontana, più interessata a dare uno stadio alla squadra che alla squadra stessa (che non a caso non ne sarebbe stata nemmeno la diretta proprietaria). Il costruttore più importante della città, editore del quotidiano più influente della città, contro perché tagliato fuori dal cantiere, in mano invece a un immobiliarista che sperava di sistemare i suoi debiti. Un’area degradata e a rischio ambientale, mal collegata, che col traffico del campionato sarebbe diventata praticamente irraggiungibile. Chi l’avrebbe mai detto che con un progetto così qualche cosa sarebbe andato storto. Dopo 7 anni e quasi un centinaio di milioni di euro spesi per nulla, la As Roma ha ufficialmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Un progetto con millemila cubature e al centro, quasi fosse un dettaglio, un campo da calcio. Un’amministrazione ideologicamente contraria alle grandi opere. Una società lontana, più interessata a dare unoo alla squadra che alla squadra stessa (che non a caso non ne sarebbe stata nemmeno la diretta proprietaria). Il costruttore più importante della città, editore del quotidiano più influente della città, contro perché tagliato fuori dal cantiere, in mano invece a un immobiliarista che sperava di sistemare i suoi debiti. Un’area degradata e a rischio ambientale, mal collegata, che col traffico del campionato sarebbe diventata praticamente irraggiungibile. Chi l’avrebbe mai detto che con un progetto così qualche cosa sarebbe andato storto. Dopo 7 anni e quasi un centinaio di milioni di euro spesi per nulla, la Asha ufficialmente ...

