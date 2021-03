La rissa in Darsena, il rave party e la pista anarchica Evitata l’azione di forza| Video (Di lunedì 1 marzo 2021) Il party illegale di ieri in Darsena, ai Navigli, e l’iniziativa di un gruppo di anarchici. L’ipotesi: la volontà di innescare il rave party per «ottenere» un intervento di polizia e carabinieri, ovvero cariche. Le proteste contro il mancato intervento forze dell’ordine Leggi su corriere (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilillegale di ieri in, ai Navigli, e l’iniziativa di un gruppo di anarchici. L’ipotesi: la volontà di innescare ilper «ottenere» un intervento di polizia e carabinieri, ovvero cariche. Le proteste contro il mancato intervento forze dell’ordine

Radio1Rai : ??A #Milano inutili gli appelli del sindaco #Sala a comportamenti sicuri contro il #Covid. In #Darsena rave party il… - Christianzu76 : Milano, rissa scoppiata alla #Darsena tra lanci di bottiglie e scazzottate - Affaritaliani : Scavuzzo e la rissa in Darsena I partiti assolvono quando non devono - solo_Roby : La rissa i n Darsena. - AurelianoStingi : @gianner bhe erano oltre l'orario di coprifuoco e sono intervenute le FO per sedare la rissa. Magari potevano occup… -