La Rappresentante di Lista | il testo di “Amare”

Il duo indipendente La Rappresentante di Lista sceglie la canzone "Amare" per il primo Festival di Sanremo vissuto in gara Lo scorso anno hanno impreziosito la performance del rapper Rancore su "Luce – Tramonti a Nord Est" nella serata delle Cover del Festival di Sanremo , nel 2021 il duo La Rappresentante di Lista (formato da Veronica Lucchesi e Daniele Mangiaracina) esordisce nella gara vera e propria con "Amare", un brano serrato e musicalmente contemporaneo in cui si racconta l'amore universale. Di seguito il testo di "Amare" de La Rappresentante di Lista, la cui partecipazione al Festival è legata alla pubblicazione del nuovo album di inediti "My Mama", in uscita venerdì 5 Marzo.

