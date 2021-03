La questione rider | il prossimo decreto sostegno e l’economia della noia

(Di lunedì 1 marzo 2021) ESSEREEra poco più di un anno fa quando la Cassazione metteva fine al caso Foodora. Un anno dopo, le stesse conclusioni sono state messe nero su bianco dalla Procura di Milano al termine di un’inchiesta che contesta a Uber Eats, Just Eat, Deliveroo e Glovo 733 milioni di sanzioni per violazioni delle norme sulla salute e la sicurezza del lavoro (ma la cifra potrebbe essere anche maggiore visto che si stanno calcolando altre possibili violazioni sulle imposte e sui versamenti a Inps e Inail). E si chiede anche la «riqualificazione» del rapporto di lavoro per 60mila posizioni – che non equivarrebbero però a 60mila, essendo i numeri di queste figure professionali molto minori, intorno ai 20mila secondo le stime. Cosa significa Il comunicato diffuso dalla Procura di Milano esclude che l’attività deisia da inquadrare ...

