La Procura di Ragusa: "Mare Jonio pagata per trasbordo di migranti" (Di lunedì 1 marzo 2021) Soldi in cambio del trasbordo, l?11 settembre del 2020, di 27 migranti dalla nave danese Maersk Etienne, che li aveva soccorsi 37 giorni prima, sulla Mare Jonio operante per conto della Mediterranea Saving Humans-aps. È l'ipotesi della Procura di Ragusa che ha disposto perquisizioni a Trieste, Venezia, Palermo, Bologna, Lapedona (FM), Mazara Del Vallo (TP), Montedinove (Ap) e Augusta (SR). Per l'accusa il trasbordo sarebbe avvenuto "dopo la conclusione di un accordo di natura commerciale tra le società armatrici delle due navi, in virtù del quale" quella "della Mare Jonio ha percepito una ingente somma quale corrispettivo". Nell'inchiesta, che ipotizza i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di violazione alle norme ...

matteosalvinimi : Ringrazio la procura di Ragusa, giusto che si vada fino in fondo. Su questo tema chiederò un incontro urgente al Pr… - NicolaPorro : La #MareJonio avrebbe incassato una 'ingente somma di denaro' per prendere a bordo i #migranti salvati da una nave… - SkyTG24 : La Procura di Ragusa: 'Mare Jonio pagata per trasbordo migranti' - NazzarenoMi : RT @ImolaOggi: 'Soldi per trasportare migranti', procura Ragusa indaga Mare Jonio (la Ong di Casarini finanziata da presunti buonisti, cent… - polterscheiss : RT @NicolaPorro: La #MareJonio avrebbe incassato una 'ingente somma di denaro' per prendere a bordo i #migranti salvati da una nave danese.… -