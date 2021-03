La mia banda suona il pop: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di lunedì 1 marzo 2021) La mia banda suona il pop: trama, cast e streaming del film Questa sera, lunedì 1 marzo 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda La mia banda suona il pop, film del 2020 diretto da Fausto Brizzi con Christian De Sica, Massimo Ghini, Paolo Rossi e Angela Finocchiaro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Tony, Lucky, Micky e Jerry sono quattro ex componenti del gruppo musicale Popcorn, divenuti molto famosi negli anni ’80 e poi caduti in disgrazia. Tony si è ridotto a fare esibizioni per matrimoni, tra parenti o in cerimonie di dubbio gusto; Lucky è un ipocondriaco proprietario di una ferramenta; Micky è diventata una presentatrice di programmi di cucina con un problema di alcolismo e Jerry fa l’artista di strada nelle piazze di Roma litigando coi ... Leggi su tpi (Di lunedì 1 marzo 2021) La miail pop: trama, cast e streaming delQuesta sera, lunedì 1 marzo 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda La miail pop,del 2020 diretto da Fausto Brizzi con Christian De Sica, Massimo Ghini, Paolo Rossi e Angela Finocchiaro. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Tony, Lucky, Micky e Jerry sono quattro ex componenti del gruppo musicale Popcorn, divenuti molto famosi negli anni ’80 e poi caduti in disgrazia. Tony si è ridotto a fare esibizioni per matrimoni, tra parenti o in cerimonie di dubbio gusto; Lucky è un ipocondriaco proprietario di una ferramenta; Micky è diventata una presentatrice di programmi di cucina con un problema di alcolismo e Jerry fa l’artista di strada nelle piazze di Roma litigando coi ...

gaiameddy98 : Nella mia carriera ho sempre avuto allenatori con idee contrastanti sul ruolo da farmi fare, chi voleva farmi fare… - Rob_accia : @Sardoedmodna1 'na banda de casalingui disperati, davvero non me capacito. faccio un festino a casa mia appena se… - SkyTG24 : La mia banda suona il pop, la recensione del film con Christian De Sica - CircoloIi : #PoesieSID3 Giacomo VE La mia classe Rumorosa e vivace la mia classe è una banda musicale ognuno suona uno strume… - _parliamodime : RT @fearlvess: un grazie gigante alla mia banda di esauriti. in tutti questi mesi così pesanti sapevo di poter contare su di voi, di accend… -