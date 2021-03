La manicure del mese, Instagram #inspo: la French di primavera da provare a marzo (Di lunedì 1 marzo 2021) Non tramonta, ma si reinventa. Stiamo parlando della French manicure, terreno fertile di sperimentazioni e rivisitazioni continue. Se la classica versione, quella con lunetta bianca, non smette di creare adepti, sono le sue nuove e colorate declinazioni a catalizzare ancora di più l’attenzione. Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 marzo 2021) Non tramonta, ma si reinventa. Stiamo parlando della French manicure, terreno fertile di sperimentazioni e rivisitazioni continue. Se la classica versione, quella con lunetta bianca, non smette di creare adepti, sono le sue nuove e colorate declinazioni a catalizzare ancora di più l’attenzione.

centro_paola : FESTA DELLA DONNA Regala o regalati sconti dal 20% al 30% sulle creme, make up. Linea farmacisti preparatori e sui… - MeTMiB2B : La sovrapposizione tra i servizi è circa il 52% per i servizi di Trattamento Viso e Make-up, e del 90% per le Manic… - Itspoisonlove : RT @Danytrixx: Si me dan el paralelo del sana deli gibi asik oldum le pago la manicure a la ?? - fiorelareyes84 : RT @Danytrixx: Si me dan el paralelo del sana deli gibi asik oldum le pago la manicure a la ?? - BerniJofre : RT @Danytrixx: Si me dan el paralelo del sana deli gibi asik oldum le pago la manicure a la ?? -