La "lettera di Beethoven", il cane morto avvelenato al parco: "Ucciso da chi non sa amare"

Max Piro, un cantautore di Fagnano (Varese), ha appeso sulla porta di casa una lettera in memoria del suo labrador Beethoven morto martedì 23 febbraio dopo aver ingerito qualche giorno prima del veleno nel parco. A parlare nella lettere in prima persona è proprio Beethoven: "Sono stato avvelenato da qualcuno che non sa amare. Ora corro felice. Perché so che un giorno rivedrò il mio papà e nessuno più ci dividerà". "Il mio nome era Beethoven, avevo solo sette anni. E insieme al mio papà vivevo in questa casa ed ero felice. Bastava uno sguardo per capirci."

