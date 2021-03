La Juventus punta Icardi? Il PSG potrebbe cederlo (Di lunedì 1 marzo 2021) L’esplosione di Kean al PSG e i continui problemi fisici potrebbero spingere l’argentino lontano da Parigi. La Juventus punta Icardi per l’estate? Icardi via per tenere Kean? Kean e Icardi, uno dei due è di troppo. Al momento l’esubero pare essere proprio il centravanti argentino. L’italiano ha collezionato ventisette presenze tra tutte le competizioni e ha siglato un totale di 15 reti. Undici di queste in Ligue 1, tre in Champions e una in Coppa di Francia. Invece l’argentino ha collezionato solo 15 presenze e segnato appena sei gol. In altre parole non c’è confronto tra i due. Perciò Leonardo farà di tutto per trattenere Moise Kean a Parigi per un’altro anno. In più c’è la quesitone legata al rinnovo di Mbappè a tenere in allerta il DS del club francese. Maurito non è più ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021) L’esplosione di Kean al PSG e i continui problemi fisiciro spingere l’argentino lontano da Parigi. Laper l’estate?via per tenere Kean? Kean e, uno dei due è di troppo. Al momento l’esubero pare essere proprio il centravanti argentino. L’italiano ha collezionato ventisette presenze tra tutte le competizioni e ha siglato un totale di 15 reti. Undici di queste in Ligue 1, tre in Champions e una in Coppa di Francia. Invece l’argentino ha collezionato solo 15 presenze e segnato appena sei gol. In altre parole non c’è confronto tra i due. Perciò Leonardo farà di tutto per trattenere Moise Kean a Parigi per un’altro anno. In più c’è la quesitone legata al rinnovo di Mbappè a tenere in allerta il DS del club francese. Maurito non è più ...

