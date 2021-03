La fine del mercato tutelato dell’energia è stata rinviata di un anno (Di lunedì 1 marzo 2021) (Foto: Getty Images)Ennesimo rinvio per la fine del mercato tutelato dell’energia: il conto alla rovescia per gli utenti che devono ancora passare al mercato libero terminerà fra poco meno di due anni. Il decreto Milleproroghe, approvato di recente alla Camera e al Senato, ha posticipato di un anno esatto la cessazione del regime di tutela nel mercato del gas per i clienti finali di piccole dimensioni, fissandolo all’1 gennaio 2023. Timer ri-puntato sulla stessa data anche per il termine del regime tutelato dell’energia elettrica, per le microimprese e i clienti domestici. I primi meccanismi di passaggio al mercato libero sono già scattati dall’1 gennaio scorso per altre categorie, come le pmi (10-50 dipendenti) e per ... Leggi su wired (Di lunedì 1 marzo 2021) (Foto: Getty Images)Ennesimo rinvio per ladel: il conto alla rovescia per gli utenti che devono ancora passare allibero terminerà fra poco meno di due anni. Il decreto Milleproroghe, approvato di recente alla Camera e al Senato, ha posticipato di unesatto la cessazione del regime di tutela neldel gas per i clienti finali di piccole dimensioni, fissandolo all’1 gennaio 2023. Timer ri-puntato sulla stessa data anche per il termine del regimeelettrica, per le microimprese e i clienti domestici. I primi meccanismi di passaggio allibero sono già scattati dall’1 gennaio scorso per altre categorie, come le pmi (10-50 dipendenti) e per ...

mannocchia : Matteo Renzi si fa le domande e si scrive le risposte. “La dura polemica sulla vicenda Khashoggi” e la tragica fin… - ricpuglisi : Tema: i liberali nel PD. Svolgimento: . . . . . . . . . . Fine del tema - ricpuglisi : Il tono ottimistico del TG1. Il servizio inizia con tizio a caso che commenta 'LA FINE È LONTANA'. Perché devo pa… - la_nagli : RT @Ri_Ghetto: Con la fine del #GFvip sono in vena di ricordi e mi è venuto in mente quando Franceska aveva detto di AVERE INVENTATO le pol… - pierpaolina87 : Siamo alla fine del GF ma gli ex #gregorelli hanno comunque aggiunto un livello successivo nella loro scala d'odio… -