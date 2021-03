La festa clandestina per il matrimonio a Ferrara che finisce con 8mila euro di multe

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 1 marzo 2021) Cara è costata lache aall’interno di un appartamento era stata orfnizzata per festeggiare un. Un vicino di casa, infastidito dalla musica ad alto volume, ha chiamato la polizia. E i partecipanti si che hanno tentato di scappare dalle finestre si sono presi una bella multa per violazione delle norme anti COVID Nel tardo pomeriggio di ieri, la polizia diè intervenuta in via Cassoli, dove un cittadino segnalava che, da un appartamento, proveniva musica ad alto volume e che, all’interno, vi erano radunate più persone. Gli operatori giunti sul posto hanno verificato che, effettivamente, dall’alloggio provenivano forti rumori udibili dall’esterno, proprio come se vi fosse in atto una. Alla vista degli agenti, alcuni dei presenti hanno cercato di fuggire dalla ...