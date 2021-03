La festa clandestina in locale di Milano: tutti senza mascherina, c’è anche Belen (che poi cancella il video) (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo le polemiche per la festa in Darsena, anche Belen Rodriguez è al centro di critiche dopo essere stata scoperta a partecipare a un party clandestino con centinaia di invitati a Milano senza mascherina, prima del ritorno in zona arancione della Lombardia. Nei contenuti postati e poi cancellati dalla showgirl argentina sul proprio account Instagram, si vedono persone intente a ballare senza il rispetto della distanza minima durante un dj-set all’interno del Sanctuary Milan, locale nato all’interno dell’ex-scalo ferroviario a Lambrate, gemello di un altro in zona Colle Oppio, a Roma. View this post on Instagram A post shared by Maria Belen (@Belenrodriguezreal) ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo le polemiche per lain Darsena,Rodriguez è al centro di critiche dopo essere stata scoperta a partecipare a un party clandestino con centinaia di invitati a, prima del ritorno in zona arancione della Lombardia. Nei contenuti postati e poiti dalla showgirl argentina sul proprio account Instagram, si vedono persone intente a ballareil rispetto della distanza minima durante un dj-set all’interno del Sanctuary Milan,nato all’interno dell’ex-scalo ferroviario a Lambrate, gemello di un altro in zona Colle Oppio, a Roma. View this post on Instagram A post shared by Maria(@rodriguezreal) ...

