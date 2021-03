La Commissione Ue ha firmato un secondo contratto con Moderna per l’acquisto di 300 milioni di dosi di vaccino anti-Covid (Di lunedì 1 marzo 2021) La Commissione europea ha firmato un secondo contratto con Moderna per l’acquisto di 300 milioni di dosi di vaccino anti-Covid. Il contratto prevede la fornitura all’Ue di 150 milioni in più per il 2021 e l’opzione di acquistarne altre 150 milioni nel 2022. Il primo contratto siglato con la stessa azienda farmaceutica americana, approvato dalla Commissione europea il 25 novembre scorso, prevedeva l’acquisto di 80 milioni di dosi nel 2021, più ulteriori 80. “Oggi ci siamo assicurati altri 300 milioni di dosi del vaccino ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 1 marzo 2021) Laeuropea haunconperdi 300didi. Ilprevede la fornitura all’Ue di 150in più per il 2021 e l’opzione di acquistarne altre 150nel 2022. Il primosiglato con la stessa azienda farmaceutica americana, approvato dallaeuropea il 25 novembre scorso, prevedevadi 80dinel 2021, più ulteriori 80. “Oggi ci siamo assicurati altri 300didel...

Agenzia_Ansa : La Commissione europea ha firmato con Moderna un secondo contratto per la fornitura di altri 300 milioni di dosi de… - berlusconi : Chiediamo dall’inizio della pandemia un’azione coordinata dell’Unione europea. La Commissione ha firmato contratti… - PaolotiZ : RT @Agenzia_Ansa: La Commissione europea ha firmato con Moderna un secondo contratto per la fornitura di altri 300 milioni di dosi del vacc… - sologiuma : RT @Agenzia_Ansa: La Commissione europea ha firmato con Moderna un secondo contratto per la fornitura di altri 300 milioni di dosi del vacc… - FelixPerrella : RT @Agenzia_Ansa: La Commissione europea ha firmato con Moderna un secondo contratto per la fornitura di altri 300 milioni di dosi del vacc… -