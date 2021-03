La classifica mondiale delle città più verdi del pianeta (Di lunedì 1 marzo 2021) Charlotte (Usa, Carolina del Nord), Durban (Sudafrica) e Vilnius, capitale della Lituania, occupano i primi tre posti della classifica delle città più verdi del mondo secondo l'indice Hugsi (Husqvarna Urban Green Space Index). L'indice cataloga 155 città di 60 nazioni ed è stato compilato utilizzando immagini satellitari ed elaborazione al computer per mappare la superficie delle aree verdi, calcolando anche il rapporto con il numero degli abitanti (verde procapite) e altri parametri come la salute della vegetazione urbana o la distribuzione degli spazi verdi. Questi parametri possono essere anche consultati per ciascuna città cliccando sull'elenco online hugsi.green dell'indice messo a punto dal noto gruppo industriale svedese che ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 1 marzo 2021) Charlotte (Usa, Carolina del Nord), Durban (Sudafrica) e Vilnius, capitale della Lituania, occupano i primi tre posti dellapiùdel mondo secondo l'indice Hugsi (Husqvarna Urban Green Space Index). L'indice cataloga 155di 60 nazioni ed è stato compilato utilizzando immagini satellitari ed elaborazione al computer per mappare la superficiearee, calcolando anche il rapporto con il numero degli abitanti (verde procapite) e altri parametri come la salute della vegetazione urbana o la distribuzione degli spazi. Questi parametri possono essere anche consultati per ciascunacliccando sull'elenco online hugsi.green dell'indice messo a punto dal noto gruppo industriale svedese che ...

