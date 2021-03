La carta d’identità, da oggi, è valida per accedere ai servizi digitali della PA (Di lunedì 1 marzo 2021) Dall’1 marzo 2021 la pubblica amministrazione deve consentire ai cittadini l’accesso ai servizi digitali tramite carta d’identità elettronica L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 1 marzo 2021) Dall’1 marzo 2021 la pubblica amministrazione deve consentire ai cittadini l’accesso aitramiteelettronica L'articolo proviene da TuttoAndroid.

