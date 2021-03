La “borsa di studio” per apprendere nuove competenze arriva anche online (Di lunedì 1 marzo 2021) Luca La Mesa e Giulia Lapertosa, fondatori di Carriere.it (foto uff. stampa Flowe)Due società benefit alleate per migliorare i livelli di occupabilità dei giovani ma non solo, puntando sull’aggiornamento continuo delle competenze e sull’educazione all’autoimprenditorialità: è il progetto Carriere.it, piattaforma dedicata alla formazione online realizzata da un’iniziativa di Social & Impact. Dal digital marketing all’intelligenza artificiale, dal montaggio video alla stampa 3D, fino ad arrivare alle soft skill e alle strategie imprenditoriali: sono solo alcuni temi dei corsi già accessibili, con una sottoscrizione annuale di 50 euro. Inoltre, un apposito programma di “abbonamenti sospesi” permetterà presto di regalarne mille ad altrettante persone in difficoltà economica o disoccupati per ogni nuovo iscritto, grazie alla ... Leggi su wired (Di lunedì 1 marzo 2021) Luca La Mesa e Giulia Lapertosa, fondatori di Carriere.it (foto uff. stampa Flowe)Due società benefit alleate per migliorare i livelli di occupabilità dei giovani ma non solo, puntando sull’aggiornamento continuo dellee sull’educazione all’autoimprenditorialità: è il progetto Carriere.it, piattaforma dedicata alla formazionerealizzata da un’iniziativa di Social & Impact. Dal digital marketing all’intelligenza artificiale, dal montaggio video alla stampa 3D, fino adre alle soft skill e alle strategie imprenditoriali: sono solo alcuni temi dei corsi già accessibili, con una sottoscrizione annuale di 50 euro. Inoltre, un apposito programma di “abbonamenti sospesi” permetterà presto di regalarne mille ad altrettante persone in difficoltà economica o disoccupati per ogni nuovo iscritto, grazie alla ...

