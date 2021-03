La bestia che ha ucciso il mio cane (Di lunedì 1 marzo 2021) Francesco Curridori Il mio caro, adorato e peloso Rex non c'è più. Ecco come la cieca e stupida brutalità umana ha ucciso il mio cane Il mio caro, adorato e peloso Rex non c'è più. Certo, nell'anno in cui il mondo è devastato dalla pandemia da coronavirus, la morte di un cane passa giustamente in secondo piano. Ma Rex è stato ucciso, probabilmente con qualche polpetta avvelenata che uno o più delinquenti hanno lanciato oltre il cancello di casa mia. Non riesco ancora a capacitarmi di come si possa uccidere così un pastore maremmano di soli 6 anni. Amo profondamente i cani e, finora, ne ho già persi quattro. Ogni volta è un dolore immenso perché il cane è davvero il miglior dell'uomo, a maggior ragione se l'uomo in questione è un disabile. I primi due cani, Lilly e Stella, erano dei ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 marzo 2021) Francesco Curridori Il mio caro, adorato e peloso Rex non c'è più. Ecco come la cieca e stupida brutalità umana hail mioIl mio caro, adorato e peloso Rex non c'è più. Certo, nell'anno in cui il mondo è devastato dalla pandemia da coronavirus, la morte di unpassa giustamente in secondo piano. Ma Rex è stato, probabilmente con qualche polpetta avvelenata che uno o più delinquenti hanno lanciato oltre il cancello di casa mia. Non riesco ancora a capacitarmi di come si possa uccidere così un pastore maremmano di soli 6 anni. Amo profondamente i cani e, finora, ne ho già persi quattro. Ogni volta è un dolore immenso perché ilè davvero il miglior dell'uomo, a maggior ragione se l'uomo in questione è un disabile. I primi due cani, Lilly e Stella, erano dei ...

