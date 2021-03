Koulibaly s’è cumpurtato cumme a ‘nu pesce ‘e cannuccia (Di lunedì 1 marzo 2021) ‘A VEDETTE ACCUSSÍ ‘Assa fà ô Cielo guagliú; finalmente ‘na cosa quase adderitta! Ajere ‘mmerz’ê sseje ô Maradona ‘o Napule sunaje ddoje chianette fremme ô Bbeneviento e sse mettette dint’â sacca tre ppunte ca ô niajo (termine) ‘e jurnata lle cunzentetteno ‘e se piazzà ô sesto posto a cquarantatré ppunte ‘ncrassifica ‘nchietta cu ‘a Lazio cu ‘a pussibbilità pure, si ‘a sciorta nce bbenedice d’arrivà ô quarto posto ca pe ‘sta caracuddamma (stagione calcistica) è cquanto ‘e mmeglio oramaje è ppussibbile. A ccunte fatte ajere ‘e nuoste doppo ‘nu sibbacco (match) tutto summato cuièto e ssenza prubbleme ‘e nuoste turnajeno a mmetterse ‘e tre ppunte dint’â sacca doppo n’ urdem arfatro (periodo) jellato, ‘ntruviliato e macaddejo (complicato) ca sperammo fósse fenuto pe ssempe! Ajere ‘o Napule turnaje a ttruvà a Cciruzzo e ccu isso chella periculosità uffenziva ca nce permettette ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 marzo 2021) ‘A VEDETTE ACCUSSÍ ‘Assa fà ô Cielo guagliú; finalmente ‘na cosa quase adderitta! Ajere ‘mmerz’ê sseje ô Maradona ‘o Napule sunaje ddoje chianette fremme ô Bbeneviento e sse mettette dint’â sacca tre ppunte ca ô niajo (termine) ‘e jurnata lle cunzentetteno ‘e se piazzà ô sesto posto a cquarantatré ppunte ‘ncrassifica ‘nchietta cu ‘a Lazio cu ‘a pussibbilità pure, si ‘a sciorta nce bbenedice d’arrivà ô quarto posto ca pe ‘sta caracuddamma (stagione calcistica) è cquanto ‘e mmeglio oramaje è ppussibbile. A ccunte fatte ajere ‘e nuoste doppo ‘nu sibbacco (match) tutto summato cuièto e ssenza prubbleme ‘e nuoste turnajeno a mmetterse ‘e tre ppunte dint’â sacca doppo n’ urdem arfatro (periodo) jellato, ‘ntruviliato e macaddejo (complicato) ca sperammo fósse fenuto pe ssempe! Ajere ‘o Napule turnaje a ttruvà a Cciruzzo e ccu isso chella periculosità uffenziva ca nce permettette ...

