Khashoggi, per la ministra renziana Bonetti l’Arabia “ha iniziato un percorso di allargamento diritti”. Dalle donne ai lavoratori: ecco quelli negati (Di lunedì 1 marzo 2021) “Per quanto riguarda l’Arabia Saudita, come politica e ministro delle Pari Opportunità, ho ben chiare le grandi questioni che sono aperte sul tema dei diritti, che ha anche evidenziato lo stesso Renzi, ma sono altrettanto consapevole di quanto l’Arabia Saudita, come Paese del G20, sia un baluardo della lotta al terrorismo e di come quel Paese abbia iniziato un primo percorso nell’allargamento dei diritti“. La ministra Elena Bonetti si schiera al fianco del suo leader di partito, Matteo Renzi, e parlando a SkyTg24 difende la decisione del senatore di Rignano di recarsi alla Davos del deserto come membro della fondazione Future Investment Initiative Institute, pagato fino a 80mila euro all’anno, per lodare i “progressi” realizzati dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) “Per quanto riguardaSaudita, come politica e ministro delle Pari Opportunità, ho ben chiare le grandi questioni che sono aperte sul tema dei, che ha anche evidenziato lo stesso Renzi, ma sono altrettanto consapevole di quantoSaudita, come Paese del G20, sia un baluardo della lotta al terrorismo e di come quel Paese abbiaun primonell’dei“. LaElenasi schiera al fianco del suo leader di partito, Matteo Renzi, e parlando a SkyTg24 difende la decisione del senatore di Rignano di recarsi alla Davos del deserto come membro della fondazione Future Investment Initiative Institute, pagato fino a 80mila euro all’anno, per lodare i “progressi” realizzati dalla ...

matteorenzi : Domanda 5: Su Khashoggi Biden ha scelto una linea dura. Perché non hai condannato la sua tragica scomparsa? Sempre… - lauraboldrini : Anche il rapporto americano conferma il ruolo del principe dell'#ArabiaSaudita bin Salman nell'omicidio del giornal… - SkyTG24 : Renzi-Bin Salman, attacchi da Pd, Leu e M5s. MD: “Ha svenduto l’Italia per lenticchie” - giampaz : RT @NessunLuogo24: 'Per ora è stato rilasciato solo il riassunto del rapporto sul caso #Khashoggi: non sono presenti nuove accuse e non vie… - Annatonnaro : RT @lauraboldrini: Anche il rapporto americano conferma il ruolo del principe dell'#ArabiaSaudita bin Salman nell'omicidio del giornalista… -