Juventus | Ventola | «Senza Ronaldo stravince di nuovo»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 marzo 2021) Nicola, ex giocatore nerazzurro e opinionista, ha lanciato la bomba sulla Juve: le sue parole suSulle Bobo Tv, Nicola, ex giocatore nerazzurro, ha lanciato la bomba: le sue parole su– «Se la Juve riparte, costruendo su 11 giocatori e prendendo un centravanti di qualità,di. È troppo improntato su. Lui non si discute, però…». CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com