Juventus, UFFICIALE: nuovo positivo al Covid nel gruppo squadra

Juventus – Continua a piovere sul bagnato in casa Juventus. Tra i tantissimi infortuni e dunque le assenze, spunta un nuovo positivo al Covid nel gruppo squadra. Al momento non si tratta di un calciatore, ma comunque il rischio che uno degli uomini di Pirlo sia stato infettato c'è. Bianconeri già in contatto con l'ASL per l'isolamento fiduciario.

Juventus, nuovo positivo nel gruppo squadra

La Juventus ha dunque dichiarato un nuovo positivo nel gruppo squadra, ma non si tratta di un calciatore. Ecco di seguito il comunicato apparso sul sito UFFICIALE del club.

Juve, UFFICIALE: positivo al Covid un membro del gruppo squadra, ma non è un calciatore

Un nuovo caso di Covid in Serie A: tramite una nota ufficiale, infatti, la Juve ha comunicato la positività di un membro del gruppo squadra, ma non calciatore. LA NOTA - 'Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività di un membro del gruppo squadra, ma non calciatore.

Juve, componente del gruppo squadra positivo al Covid

"Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività di un membro del Gruppo Squadra" si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale del club.

Juventus, UFFICIALE: nuovo caso Covid! Il comunicato

Un nuovo caso di positività al Covid-19 in casa Juventus. A comunicarlo è stata la stessa società bianconera con un comunicato sul suo sito ufficiale. Si tratta di un membro del gruppo squadra, ma non di un calciatore.

Juventus, c’è un positivo nel club bianconero. Il comunicato C'è una persona positiva nel club bianconero. Il sito Ufficiale della Juventus parla di un contagiato che non è però un giocatore.

