Juventus-Spezia | quarto stadio torinese teatro della sfida La curiosità

(Di lunedì 1 marzo 2021) Ladomani affronterà loe i precedenti evidenziano una particolarità legata agli stadi in cui si è disputata la gara Ladomani sera affronterà lo. Unapiena dicome quella legata agli stadi torinesi in cui si è tenuta la gara, ben quattro. «I precedenti hanno avuto comedell’evento il campo di Corso Sebastopoli nel 1921, quello di corso Marsiglia nell’anno successivo e l’Olimpico nel 2007. La Juve deve sfatare un tabù, non essendo mai riuscita a superare i liguri» scrive il sito bianconero. < Leggi su Calcionews24.com

juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #JuveSpezia! Le sue parole LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : RECAP ?? Le parole di Mister @Pirlo_official pre #JuveSpezia ?? - SkySport : Juventus-Spezia, Italiano: 'Pronostico contro, ma vogliamo uscire a testa alta' - Alessio17 : RT @InteristaIrish: Penalties in Serie A 2020/21: Genoa: 1 Udinese: 2 Bologna: 2 Verona: 3 Spezia: 3 Parma: 3 Fiorentina: 3 Atalanta: 3 To… - Sicilianodoc73 : RT @SuperflyVideo: Juventus Spezia -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Spezia

Ladomani affronterà loe i precedenti evidenziano una particolarità legata agli stadi in cui si è disputata la ...1/1 parziale/finale (quota 1,70) Manchester City - Wolverhampton 1/1 parziale/finale (1,63) Borussia Moenchengladbach - Borussia Dortmund gol (1,40) Reggina - Empoli X (2,98) La ...Dubbi su chi schierare e chi evitare al fantacalcio nella 25^ di Serie A? Ecco i nostri consigli per fare bene in questa giornata Si continua senza sosta e dopo poco più di 48 ore dall’ultimo turno, l ...L'allenatore dello Spezia, Vincenzo Italiano, traccia la strada in vista della difficile partita contro la Juventus in programma domani sera a Torino. Una partita che evoca dolci ricordi per lo Spezia ...