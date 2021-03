Juventus-Spezia | Italiano alla vigilia | “Pronostico contro | alla mia squadra chiedo una cosa ben precisa”

(Di lunedì 1 marzo 2021) "Ilnon è dnostra parte e abbiamo avuto solo due giorni per preparare una delle gare più difficili di questo campionato, ma cercheremo di uscire a testa alta e di cercare di mettere in campo le nostre qualità".Parola di Vincenzo. Il tecnico dellodella sfidala- in programma martedì sera all'Allianz Stadium - si è espresso sul momento della sua, reduce dal pari ottenuto lo scorso weekendil Parma. "Non penso che il primo tempo col Parma sia stato causato dal fatto che i ragazzi siano entrati in campo preoccupati, semplicemente non sono stati bravi a metterli in difficoltà,che invece ...

juventusfc : Mister @Pirlo_official presenta #JuveSpezia! Le sue parole LIVE su @JuventusTV ?? - DiMarzio : “La squadra crede allo scudetto”. #Pirlo presenta #JuveSpezia e fa il punto sui giocatori non ancora al meglio - notiziepiemont : #JuveSpezia a Jean Luca Sacchi @juventusfc @acspezia @AIA_it @SerieA #notiziepiemont #newsNP… - Daniele20732837 : RT @InteristaIrish: Penalties in Serie A 2020/21: Genoa: 1 Udinese: 2 Bologna: 2 Verona: 3 Spezia: 3 Parma: 3 Fiorentina: 3 Atalanta: 3 To… - Eddie7916 : RT @Skysurfer72: A Verona con 11 giocatori contati, contro Spezia decidono di mettere Fagioli e gli viene il cagotto, sabato c’è la Lazio a… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Spezia

Commenta per primo Vincenzo Italiano , allenatore dello, parla in vista della trasferta in casa della, in programma domani alle 20.45: 'Abbiamo avuto solamente due giorni per preparare una delle gare più complicate del torneo. Non è ......(Genoa) SECONDA SANZIONE ACAMPORA Gennaro () BRUNETTA Juan Francisco (Parma) DI CARMINE Samuel (Crotone) LLORENTE TORRES Fernando (Udinese) NZOLA Mbala () RAMSEY Aaron James () ...Dopo il pareggio casalingo in rimonta contro il Parma, lo Spezia di Vincenzo Italiano è atteso dal complicatissimo impegno dello Stadium, contro la Juventus di Andrea Pirlo. All’andata lo Spezia giocò ...(Tutto Juve) ran dubbi anche nel centrocampo delle probabili formazioni di Juventus Spezia per Mister Pirlo, alla vigilia della 25^ giornata: il tecnico infatti pare dubbioso sulla possibilità di ...