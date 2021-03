Juventus, Ronaldo non basta ed il portoghese la prende anche male (Di lunedì 1 marzo 2021) E’ il solito Cristiano Ronaldo a sbloccare l’ultima gara condotta dalla Juventus in campionato. Una rete che mantiene alta la testa del portoghese, arrivato all’ottavo match consecutivo da protagonista, sempre e comunque, fin dal ‘1 minuto. In altri tempi, con un’altra posizione in classifica, ci sarebbe anche potuto essere un tiepido momento di pausa per il fenomeno portoghese, anche se lui in effetti le giocherebbe tutte. Adesso, però, sembra davvero impossibile poter rinunciare a CR7, l’unica stella che può far brillare il campo, contro una mancata collaborazione che fa male. E allora il pericolo più grave è legato alla digestione di una partita che, questa volta, non è arrivata. Si, perché proprio Ronaldo non lo manda giù il nuovo passo falso di ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 1 marzo 2021) E’ il solito Cristianoa sbloccare l’ultima gara condotta dallain campionato. Una rete che mantiene alta la testa del, arrivato all’ottavo match consecutivo da protagonista, sempre e comunque, fin dal ‘1 minuto. In altri tempi, con un’altra posizione in classifica, ci sarebbepotuto essere un tiepido momento di pausa per il fenomenose lui in effetti le giocherebbe tutte. Adesso, però, sembra davvero impossibile poter rinunciare a CR7, l’unica stella che può far brillare il campo, contro una mancata collaborazione che fa. E allora il pericolo più grave è legato alla digestione di una partita che, questa volta, non è arrivata. Si, perché proprionon lo manda giù il nuovo passo falso di ...

ZZiliani : Ancora un record per #Ronaldo; al minuto 46 ha colpito la 41^ barriera consecutiva da quando gioca nella #Juventus… - forumJuventus : #VeronaJuve oggi ore 20,45. Formazione GdS: 'Sarà 3-5-2 con Kulusevski che affiancherà Ronaldo in attacco, mentre s… - ZZiliani : Urlano al furto a giornali e tv unificati e chiedono giustizia-VAR per un tuffo in area di #Ronaldo al 94’ di… - giordiotto : Equivoco della #Juventus delle ultime 3 stagioni: è una buona squadra ma ha puntato su un finalizzatore, #cr7, capa… - AlbertoVeiluva : @_LuigiJMC @marco_rogerio_ Tolto il discorso Ronaldo che vale il prezzo del biglietto già solo per vederlo con que… -