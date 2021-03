Juventus | nuovo caso di positività al Coronavirus nel gruppo squadra | l’annuncio del club

(Di lunedì 1 marzo 2021)dialin casa.Non si tratta di un calciatore, come specificato dalla società bianconera, ma di un componente delche è già stato messo in isolamento. La notizia arriva alla vigilia della sfida di campionato contro lo Spezia di Vincenzo Italiano, in programma martedì sera all'Allianz Stadium. Di seguito, il comunicato diramato dalpiemontese sul proprio sito di riferimento."Footballcomunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa laal Covid 19 di un componente del(non calciatore) che è stato posto in isolamento. La Società è in ...

Un positivo al Covid 19 in casa Juve. Fa parte del gruppo squadra, ma non è un calciatore. Lo ha annunciato il club con una nota ufficiale: "Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra (non calciatore) che è stato posto in isolamento."