Juve Spezia | ruolo inedito per Chiesa? Pirlo ci pensa Le ultime

(Di lunedì 1 marzo 2021), esperimento di? Ha provatoin quelin allenamento. Leverso il match della 25ª giornata Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport,rappresenta al momento il giocatore più in forma dell’intera rosa dellantus, e non è un caso che le azioni più pericolose prendano forma dal suo versante., scrive la Rosea, lo ha provato anche da seconda punta in allenamento, e chissà che non possa essere una soluzione d’emergenza più efficace rispetto a Kulusevski. Leggi su Calcionews24.com

Vincenzo Italiano, tecnico dello, ha parlato sulle pagine di Repubblica commentando la stagione dei liguri. Le sue ...Alla vigilia di una partita fondamentale, contro unoimprevedibile, Madama si trova a meno 10 dall'Inter , al quarto posto in classifica. Questo possiamo dirlo: non è più padrona del suo ...Juve Spezia, esperimento di Pirlo? Ha provato Chiesa in quel ruolo in allenamento. Le ultime verso il match della 25ª giornata ...All’interno di una prestazione assolutamente ottima del Milan, spicca in negativo la prova di Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese non ha fatto male, ma nella sua valutazione pesa l’errore clamoroso su ...