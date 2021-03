Judo | cancellato il Grand Slam di Parigi 2021 Russia pronta ad entrare in calendario

(Di lunedì 1 marzo 2021) Manca ormai solo l’ufficialità da parte dell’IJF, ma nelnon andrà in scena ildi. Uno dei tornei più prestigiosi e affascinanti del panoramaistico internazionale è costretto dunque a saltare un’edizione (nel 2020 si era disputato a inizio febbraio, prima dello stop per la pandemia) proprio nel corso della stagione olimpica che porterà ai Giochi di Tokyo. Inizialmente la kermessena era stata rinviata a maggio, ma alla fine la federazione francese ha dovuto alzare bandiera bianca rinunciando di fatto all’organizzazione dell’evento a causa dell’emergenza sanitaria. Secondoinside.com, lo spot 8-9 maggio delverrà comunque riempito dalla Federazione internazionale con un altro...

Ultime Notizie dalla rete : Judo cancellato

OA Sport

...Bu-Sen Luino - con gli allenamenti sospesi dal 20 febbraio e la ripresa a ottobre con diciotto giorni di palestra e le precauzioni anti Covid. Purtroppo la seconda ondata di virus ha...Dichiarazioni finite nel quotidiano britannico Daily Mail , che aveva poila notizia ... in tuta da sub con un'anfora ripescata dai fondali del Mar Nero, in casacca da, alla guida di ...