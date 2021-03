Josip Ilicic, l’Atalanta a vita: pronto il rinnovo fino al 2024 per lo sloveno (Di lunedì 1 marzo 2021) Ha scelto Josip Ilicic: l’Atalanta a vita. Il fantasista sloveno e i vertici del club nerazzurro sembra infatti che abbiano raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto del numero 72, che resterà a Bergamo fino al giugno del 2024. Il contratto attuale dell’ex Viola scade nel 2022, e Sartori e Percassi hanno voluto stringere i tempi per prolungare un matrimonio che piace a tutti, nonostante qualche screzio da partita (vedi la sostituzione col Real Madrid). Ne ha dato notizia il quotidiano sportivo Tuttosport. Ancora mancano firma e ufficialità dell’accorso, ma la fumata bianca tra l’entourage del calciatore (rappresentato dalla AR Sport Management) e l’Atalanta sia arrivata già prima della gara vinta dai bergamaschi a Genova contro ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 marzo 2021) Ha scelto. Il fantasistae i vertici del club nerazzurro sembra infatti che abbiano raggiunto un accordo per ildel contratto del numero 72, che resterà a Bergamoal giugno del. Il contratto attuale dell’ex Viola scade nel 2022, e Sartori e Percassi hanno voluto stringere i tempi per prolungare un matrimonio che piace a tutti, nonostante qualche screzio da partita (vedi la sostituzione col Real Madrid). Ne ha dato notizia il quotidiano sportivo Tuttosport. Ancora mancano firma e ufficialità dell’accorso, ma la fumata bianca tra l’entourage del calciatore (rappresentato dalla AR Sport Management) esia arrivata già prima della gara vinta dai bergamaschi a Genova contro ...

