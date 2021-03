Jennifer Lopez: lato B da urlo nella foto su Instagram e i fan impazziscono (Di lunedì 1 marzo 2021) Jennifer Lopez ha postato su Instagram una sua foto che ha mandato in visibilio i fan di tutto il mondo. La foto in questione mostra il fisico scultoreo della cantante e attrice. Jennifer Lopez ha abituato i fan a una serie di fotografie postate su Instagram che mostrano il suo fisico scolpito da anni e anni di duro allenamento. Ancora una volta, l'attrice e cantante ha pubblicato una foto che mette in evidenza il suo lato b e un corpo scultoreo che ha mandato in visibilio i fan di tutto il mondo. Jennifer Lopez ha partecipato alla sfida #SelfcareSunday e ha pubblicato sul suo profilo Instagram una fotografia che ritrae il suo corpo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 1 marzo 2021)ha postato suuna suache ha mandato in visibilio i fan di tutto il mondo. Lain questione mostra il fisico scultoreo della cantante e attrice.ha abituato i fan a una serie digrafie postate suche mostrano il suo fisico scolpito da anni e anni di duro allenamento. Ancora una volta, l'attrice e cantante ha pubblicato unache mette in evidenza il suob e un corpo scultoreo che ha mandato in visibilio i fan di tutto il mondo.ha partecipato alla sfida #SelfcareSunday e ha pubblicato sul suo profilounagrafia che ritrae il suo corpo ...

marpipro : @bianca_cappa Jennifer Lopez da Todi. basta studiare la storia. - BuonomoPino : 01/03 Jennifer Lopez Non dico che con il culo abbia recitato è indubbio pero' che la sua parte l'ha svolta piu' c… - rewolfnus10 : In effetti Armando chi sta aspettando? Jennifer Lopez? Shakira? Anzi pur di restare lì direbbe no pure a loro #uominiedonne - artnewsit : #Rumors (Leggi o ascolta). In questo numero: Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, Arisa ed Andrea Di Carlo, Jennifer… - DrApocalypse : Jennifer Lopez da urlo sui social, la foto -