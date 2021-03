Jeep - Nuovi dettagli sulla B-Suv e sulle sorelle Alfa e Fiat

(Di lunedì 1 marzo 2021) Che una babyfosse in arrivo lo si sapeva già da tempo. Da anni si susseguono indiscrezioni sul debutto di una Suv di segmento B con le sette feritoie, ma la fusione di FCA e PSA in Stellantis porterà finalmente a compimento il piano di realizzare una sorella minore della Renegade, che potrebbe arrivare sul mercato nell'autunno del prossimo anno. Per vederla nelle concessionarie bisognerà dunque aspettare ancora diversi mesi, ma la più piccola delle sport utility del marchio americano sarà comunque il primo modello del tritticoRomeo-a entrare in produzione in Polonia, nella fabbrica di Tychy, su meccanica francese. Spazio all'elettrificazione. Le nuove B-Suv dei marchi ex-FCA saranno basatepiattaforma Cmp sviluppata da PSA e condivisa all'interno del gruppo Stellantis. La ...

...nuovamini SUV sarà seguita da altri due modelli di ex marchi FCA, un piccolo crossover Alfa Romeo nel gennaio 2023 e una piccola Fiat nel luglio 2023. FCA ha dichiarato a dicembre che i......appositamente per celebrare gli 80 anni di. Tante novità per quanto riguarda gli interni: nuovo display infotainment da 10.1 pollici, nuova strumentazione digitale da 10.25 pollici,...Fiat produrrà un nuovo modello compatto a Tychy a partire dal mese di luglio del 2023. Per il momento non si sa ancora molto di questo veicolo. Sicuramente si tratterà di una ve ...Come sappiamo nei prossimi anni Stellantis produrrà tre nuovi modelli di Alfa Romeo, Jeep e Fiat in Polonia a Tychy su piattaforma CMP. A proposito dei futuri Jeep e Fiat B-SUV è stata rivelata la dat ...