Ivan Granatino al Festival di Sanremo: “Un sogno che diventa realta?” (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Ivan Granatino alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Il rapper di Aversa sarà ospite sul palco dell’Ariston insieme a Gigi D’Alessio, Enzo Dong, Lele Blade e Samurai Jay. I cinque cantanti campani si esibiranno mercoledì 3 marzo con il brano “Guagliune”. “Ancora non riesco a capacitarmi di questo sogno che e? diventato realta? – dichiara il cantante – L’umilta? e? fondamentale tanto quanto il rispetto per me. Grazie Gigi, perche? senza saperlo hai esaudito il mio sogno, quello della mia famiglia e quello di tutti voi che non mi avete mai abbandonato. Sanremo non e? un punto di arrivo ma un punto di partenza che ha caratterizzato nei miei sogni di ragazzino un tassello importantissimo. La fatica, la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta –alla 71esima edizione deldi. Il rapper di Aversa sarà ospite sul palco dell’Ariston insieme a Gigi D’Alessio, Enzo Dong, Lele Blade e Samurai Jay. I cinque cantanti campani si esibiranno mercoledì 3 marzo con il brano “Guagliune”. “Ancora non riesco a capacitarmi di questoche e?to realta? – dichiara il cantante – L’umilta? e? fondamentale tanto quanto il rispetto per me. Grazie Gigi, perche? senza saperlo hai esaudito il mio, quello della mia famiglia e quello di tutti voi che non mi avete mai abbandonato.non e? un punto di arrivo ma un punto di partenza che ha caratterizzato nei miei sogni di ragazzino un tassello importantissimo. La fatica, la ...

_GigiDAlessio_ : GUAGLIUNE feat @EnzoDong_RC , @ivan_granatino , @LeleBlade , #samuraijay FUORI ORA ???? - _fvckeveryone_ : #Sanremo2021 @ivan_granatino x: Perchè guarderai Sanremo? io: boh così, tanto per Il boh cosi, tanto per: - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Perdonami (feat. Bles) di Ivan Granatino! Sintonizzati ora. - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Ammo' si' 'o core mio (Notte D'amore) di Ivan Granatino! Sintonizzati ora. - Mariaro47479933 : @_GigiDAlessio_ @EnzoDong_RC @ivan_granatino @LeleBlade Ciao sono Mery dal Piemonte provincia di Vercelli ?? -