Italia ed Europa del Sud finiranno come il Sudamerica. Il libro di Sapelli (Di lunedì 1 marzo 2021) L'America Latina è un continente che da circa cinquant'anni anticipa questi processi internazionali profondissimi. Essi si determinano in quella formazione economico-sociale particolarissima prima del loro apparire in altre formazioni economico-sociali differenziate, ma su taluni aspetti sempre più simili: la trasformazione della povertà in marginalità, la trasformazione delle città e delle metropoli da agorà sociali e politiche in spazi di segregazione sociale e di elaborazione di nuovi stili di vita delle classi alte e di dominio sociale capitalistico. La nascita di gruppi di capitalismi estrattivi sorretti da ciò che rimane dello Stato-nazione determina questa trasformazione sociale profondissima e fa proliferare modelli di marginalità in ogni dove. Tali gruppi capitalistici estrattivi, grazie alle «tecnostrutture miste», sono incistati nei sistemi di dominio non eletti ma ...

