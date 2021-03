Istat | nuovi dati sul debito italiano alla luce delle misure in arrivo

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il volume del PIL negli anni 2017- 2020 è diminuito dell’8,9%, è uno dei tantiriportanti dall’nella nuova serie storica. Lo scorso anno, rileva l’ente statistico, il Pil ai prezzi di mercato è stato pari a 1.651.595 milioni di euro correnti con una caduta del 7,8% rispetto all’anno precedente. La domanda interna ha registrato un calo di volume del 9,1% degli investimenti fissi lordi e dei consumi finali nazionali. Le esportazioni sono scese del 13,8% e le importazioni del 12,6%. L’indebitamento nettoAmministrazioni pubbliche in rapporto al Pil è stato pari al -9,5% a fronte del -1,6% nel 2019. Il commento“Nel 2020 l’economia italiana ha registrato una contrazione di entità eccezionale per gli effetti economicidi contenimento connesse ...

