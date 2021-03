Intercultura | tre giornate di formazione gratuita online per comprendere e valutare la mobilità studentesca internazionale

Intercultura_IT : RT @orizzontescuola: Intercultura: tre giornate di formazione gratuita online per comprendere e valutare la mobilità studentesca internazio… - orizzontescuola : Intercultura: tre giornate di formazione gratuita online per comprendere e valutare la mobilità studentesca interna… -

Ultime Notizie dalla rete : Intercultura tre

Orizzonte Scuola

È Michele Marangi, membro del Cremit, docente di Media ein Cattolica e esperto di ... Non è un canale casuale ma abbiamo strutturato un palinsesto conappuntamenti settimanali: il ...... un servizio effettivamente prestato, dopo il periodo di prova, di almenoanni in territorio ... 170) su tematiche afferenti all'e all'internazionalizzazione o al management (quest'...Torna il 'MiWorld Young Film Festival-MiWY', in versione online dal 15 al 28 marzo 2021, festival di cinema per le scuole in Italia interamente dedicato ...Torna il MiWorld Young Film Festival – MiWY in versione online dal 15 al 28 marzo 2021, il primo e unico festival di cinema per le scuole in Italia interamente dedicato alla conoscenza delle cinematog ...