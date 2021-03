Inter, manca l’intesa tra Suning e BC Partners. In arrivo nuova liquidità per il club nerazzurro? (Di lunedì 1 marzo 2021) Importanti novità per l’Inter da Suning La giornata di ieri non è stata solo la giornata della vittoria sul Genoa, ma anche dello scioglimento dello Jiangsu e della vendita di parte delle quote di Suning.com. Notizia quest’ultima che potrebbe avere dei risvolti positivi anche sull’Inter. A riportarlo è il Corriere della Sera di oggi. “Jindong Zhang ha venduto, per 1,9 miliardi di euro, il 23% di Suning.com a due società statali, controllate dalla municipalità di Shenzen: Kunpeng Capital e Shenzhen International. Zhang mantiene la quota di maggioranza relativa del gruppo con il 21,8%”. Inter-Suning-deal1“«I fondi saranno utilizzati per aumentare la solidità patrimoniale del cedente e ottimizzare la struttura di Suning», ha ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Importanti novità per l’daLa giornata di ieri non è stata solo la giornata della vittoria sul Genoa, ma anche dello scioglimento dello Jiangsu e della vendita di parte delle quote di.com. Notizia quest’ultima che potrebbe avere dei risvolti positivi anche sull’. A riportarlo è il Corriere della Sera di oggi. “Jindong Zhang ha venduto, per 1,9 miliardi di euro, il 23% di.com a due società statali, controllate dalla municipalità di Shenzen: Kunpeng Capital e Shenzhennational. Zhang mantiene la quota di maggioranza relativa del gruppo con il 21,8%”.-deal1“«I fondi saranno utilizzati per aumentare la solidità patrimoniale del cedente e ottimizzare la struttura di», ha ...

