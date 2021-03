Inter, contro il Genoa a segno tre ex Manchester United (Di lunedì 1 marzo 2021) L’Inter vince e convince contro il Genoa, dimostrandosi una delle squadre favorite per lo scudetto. Merito soprattutto di Antonio Conte, che è riuscito finalmente a fornire un’identità e uno stile di gioco efficace ad una squadra di già alto livello tecnico. La differenza principale tra la squadra di quest’anno e quella di questa stagione sta proprio in questo: la capacità di mantenere l’attenzione per tutti i novanta minuti e di gestire le varie fasi della partita. contro il Genoa è arrivata la quinta vittoria consecutiva in campionato, grazie ai gol di 3 ex giocatori del Manchester United. Prima Lukaku ha sbloccato il match dopo 37?, poi nella ripresa Darmian ha firmato il raddoppio e Sanchez ha messo in ghiaccio la partita subentrando dalla panchina. Un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021) L’vince e convinceil, dimostrandosi una delle squadre favorite per lo scudetto. Merito soprattutto di Antonio Conte, che è riuscito finalmente a fornire un’identità e uno stile di gioco efficace ad una squadra di già alto livello tecnico. La differenza principale tra la squadra di quest’anno e quella di questa stagione sta proprio in questo: la capacità di mantenere l’attenzione per tutti i novanta minuti e di gestire le varie fasi della partita.ilè arrivata la quinta vittoria consecutiva in campionato, grazie ai gol di 3 ex giocatori del. Prima Lukaku ha sbloccato il match dopo 37?, poi nella ripresa Darmian ha firmato il raddoppio e Sanchez ha messo in ghiaccio la partita subentrando dalla panchina. Un ...

OptaPaolo : 2 - Era dalla Champions League 2002/03 (semifinale contro l’Inter) che il #Milan non superava un turno ad eliminazi… - pisto_gol : Aspetto con grande curiosità Lazio-Bayern: perché la Lazio vista contro l’Inter può battere il Bayern attuale, ma s… - OptaPaolo : 0 - L'#Atalanta ha chiuso un match senza tiri nello specchio per la prima volta da aprile 2019 contro l'Inter in Se… - FrancescoCupido : RT @franvanni: Oreste è abbonato all’Inter da quando aveva 17 anni. Cinque anni fa s’è tesserato anche al Milan: “Per gufare, certo. Ma anc… - dbellasio : RT @franvanni: Oreste è abbonato all’Inter da quando aveva 17 anni. Cinque anni fa s’è tesserato anche al Milan: “Per gufare, certo. Ma anc… -