Insieme a letto, ora Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si fanno vedere così. Lei alza il piumone… (Di lunedì 1 marzo 2021) Rosalinda Cannavò, il cielo sembra tornare sereno Tanti i momenti di riflessione, sia all'interno della casa del GF Vip che fuori. L"ormai ex gieffina ha sicuramente vissuto una fase molto 'combattuta' tra la dichiarazione ad Andrea Zenga, ma un fidanzamento alle spalle cui far fronte. Ma se è vero che al cuore non si comanda, la relazione nata all'interno della casa più spiata d'Italia sembra proseguire a gonfie vele. Erano in molti a domandarsi cosa fosse successo l'ultima notte trascorsa Insieme nella casa del Grande Fratello Vip, e dopo l'uscita dal reality, Rosalinda ha provato a rispondere ai dubbi ponendo maggiore chiarezza. Ebbene, pare che tra i due sia stata una notte di intesa e di grande complicità: "Ho detto che siamo in camera Insieme, quindi è stata una ...

