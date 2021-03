“Inseguita da tre auto della polizia”. Orietta Berti racconta tutto in diretta (Di lunedì 1 marzo 2021) Incredibile quanto raccontato da Orietta Berti durante l’appuntamento del primo marzo de ‘La Vita in diretta’. Alberto Matano è rimasto davvero senza parole dinanzi ad un simile racconto. Nessuno si sarebbe mai aspettato di ascoltare una roba del genere. La puntata non è stata comunque semplice per il conduttore, alle prese con alcuni problemi di natura tecnica. Infatti, durante un collegamento con l’inviato Chinzari si è bloccato il video costringendolo a interrompere il tutto. L’inviato Roberto Chinzari era in collegamento da Palazzo Chigi per fornire importanti novità, ma l’immagine presente sul maxi-schermo si è improvvisamente bloccata. Ovviamente si è trattato di un problema tecnico inatteso, che ha creato disagio. E Alberto Matano ha commentato: “Torniamo tra un attimo da Roberto Chinzari, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Incredibile quantoto dadurante l’appuntamento del primo marzo de ‘La Vita in’. Alberto Matano è rimasto davvero senza parole dinanzi ad un simile racconto. Nessuno si sarebbe mai aspettato di ascoltare una roba del genere. La puntata non è stata comunque semplice per il conduttore, alle prese con alcuni problemi di natura tecnica. Infatti, durante un collegamento con l’inviato Chinzari si è bloccato il video costringendolo a interrompere il. L’inviato Roberto Chinzari era in collegamento da Palazzo Chigi per fornire importanti novità, ma l’immagine presente sul maxi-schermo si è improvvisamente bloccata. Ovviamente si è trattato di un problema tecnico inatteso, che ha creato disagio. E Alberto Matano ha commentato: “Torniamo tra un attimo da Roberto Chinzari, ...

