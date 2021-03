India, il Mumbai City vince il campionato: “Abbiamo fatto la storia” (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Mumbai City festeggia il titolo di campione d'India, al termine di un campionato combattutissimo e chiuso pari merito con l'ATK Mohun Bagan ma con gli scontri diretti a favore.Il club Indiano, che fa parte del City Football Group - quello di cui fa parte anche il Manchester City -, festeggia sui social lo storico traguardo raggiunto: "Abbiamo lottato per la città, Abbiamo vinto per la città. Abbiamo fatto la storia!", si legge nel messaggio pubblicato su Twitter.Tanti i complimenti ricevuti dalla squadra Indiana vincitrice della Indian Super League, tra cui anche quella degli attuali leader di Premier League del Manchester ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilfesteggia il titolo di campione d', al termine di uncombattutissimo e chiuso pari merito con l'ATK Mohun Bagan ma con gli scontri diretti a favore.Il clubno, che fa parte delFootball Group - quello di cui fa parte anche il Manchester-, festeggia sui social lo storico traguardo raggiunto: "lottato per la città,vinto per la città.la!", si legge nel messaggio pubblicato su Twitter.Tanti i complimenti ricevuti dalla squadrana vincitrice dellan Super League, tra cui anche quella degli attuali leader di Premier League del Manchester ...

