Incidente oggi a Roma: morta 14enne Sheena Lossetto. La sua auto travolta dalla Polizia (Di lunedì 1 marzo 2021) Tragico Incidente a Roma . Una ragazza di 14 anni, Sheena Lossetto , è morta oggi dopo essere stata travolta da un'auto della Polizia stradale , impegnata nell' inseguimento di una Fiat Punto su cui ...

