Incidente diplomatico fra Cina e USA | ambasciatori americani e cittadini giapponesi sottoposti ai tamponi anali per Covid-19

(Di lunedì 1 marzo 2021) Un, e non solo, quello che è accaduto in, dove alcuni diplomatici statunitensi presenti nel Paese, ma anche semplici, sono statiall’effettuazione di. La vicenda ha creato diverse polemiche, provenienti dai rispettivi portavoce di USA e Giappone che si sono rivolti direttamente ai vertici di Pechino per chiedere spiegazioni dell’accaduto. Il rappresentante del Dipartimento di Stato americano ha rassicurato che la vicenda è stata presentata al Ministero degli Affari Esteri cinese il quale ha risposto: “Queisono stati fatti per errore, in quanto tutto il personaleè esente da questo specifico test.” Sulla ...

ELmayara_heda : Raga se staseraD non vince mi sa che il Brasile ci dichiara guerra per il più grande incidente diplomatico della st… - bournetw : @NFratoianni Solo Lei afferra la gravità e la supponenza di questa biscia che pare sarà capo della Nato?Ma gli altr… - TTgruppo : RT @Moonlightshad1: Iacoboni è un caso disperato. Ha fatto rischiare l'incidente diplomatico all'Italia con la Russia e ancora va raccontan… - Ecatetriformis : RT @Moonlightshad1: Iacoboni è un caso disperato. Ha fatto rischiare l'incidente diplomatico all'Italia con la Russia e ancora va raccontan… - fashionart19 : RT @Moonlightshad1: Iacoboni è un caso disperato. Ha fatto rischiare l'incidente diplomatico all'Italia con la Russia e ancora va raccontan… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente diplomatico

Periodico Italiano

...e saggio ammonitore dei governanti, capace e di "dettare la linea" ancora oggi a tutti ... non lo ha messo tra parentesi, non lo mai considerato un occasionale "" nella ...... con sede in Bahrein, dichiara di "essere a conoscenza" dell'e di "monitorare la ...un accordo temporaneo " della durata di tre mesi " che ha lo scopo di preservare lo spazio...Ci vorrà del tempo per capire perché gli uffici del Pam dell’Onu non avessero pensato a organizzare una sicurezza degna di questo nome in una zona notoriamente pericolosa ...L'assessore De Corato prende atto favorevolmente dell'ulteriore dichiarazione del sindaco di Canegrate, Roberto Colombo, di non essere negazionista e di attivarsi in futuro a sostenere una manifestazi ...