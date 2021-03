Incendiato portone di una chiesa a Corleone nel giorno del santo patrono

Leggi su dire

(Di lunedì 1 marzo 2021) PALERMO – Atto di vandalismo nella notte a Corleone, in provincia di Palermo, dove ignoti hanno incendiato il portone della storica chiesa di Sant’Agostino.Un risveglio amaro per i corleonesi, nel giorno in cui si svolgono i riti religiosi per la ricorrenza del santo patrono: San Leoluca. PREFETTO: “GESTO NON RESTERÀ IMPUNITO”