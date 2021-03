In Veneto 603 nuovi casi e 5 decessi Zaia | «L’Italia diventa arancione perché le scuole restano aperte»

Leggi su open.online

(Di lunedì 1 marzo 2021) Nelle ultime 24 ore in tutta la regionesi sono registrati 603 positivi al Coronavirus. Su oltre 10 mila tamponi fatti, l’incidenza è arrivata al 5,7%, secondo l’ultimo bollettino regionale. Il numero totale dei ricoveri in ospedale di pazienti affetti da Coronavirus è 1.334. Di questi 1 195 si trovano in area non critica, mentre 139 in area critica. Il numero di pazienti in rianimazione è in crescita. Secondo il dottor Luciano Flor «Nell’ultima settimana il numero dei ricoverati in terapia intensiva è aumentato di una decina di malati». Ida ieri sono stati 5. Il governatoreLucaha spiegato che il numero maggiore di positivi, sia inche nel resto delè legato soprattutto alla riapertura delle: ...