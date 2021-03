In Myanmar nuove accuse per il Premio Nobel per la Pace, Aung San Suu Kyi (Di lunedì 1 marzo 2021) , che questa mattina è apparsa in videocollegamento davanti al giudice. “La videoconferenza è cominciata ma noi non abbiamo avuto accesso all’area da dove potevamo vedere Aung San Suu Kyi“, dice il suo avvocato. La leader, in collegamento con il Tribunale di Naypyidaw, per la prima volta dal primo febbraio. Nuova incriminazione per Aung San Suu Kyi All’accusa di importazione illegale di walkie-talkie e a quella di non aver rispettato i divieti di assembramento, oggi si è aggiunta la nuova incriminazione: istigazione al disordine. La prossima udienza ci sarà il 15 marzo prossimo. Nonostante la repressione, le manifestazioni contro il Colpo di Stato continuano: ieri è stata la giornata più sanguinosa – spari sulla folla, 18 morti, decine i feriti, centinaia gli arresti. Sugli scudi creati per proteggersi, i manifestanti attaccano la foto del ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) , che questa mattina è apparsa in videocollegamento davanti al giudice. “La videoconferenza è cominciata ma noi non abbiamo avuto accesso all’area da dove potevamo vedereSan Suu Kyi“, dice il suo avvocato. La leader, in collegamento con il Tribunale di Naypyidaw, per la prima volta dal primo febbraio. Nuova incriminazione perSan Suu Kyi All’accusa di importazione illegale di walkie-talkie e a quella di non aver rispettato i divieti di assembramento, oggi si è aggiunta la nuova incriminazione: istigazione al disordine. La prossima udienza ci sarà il 15 marzo prossimo. Nonostante la repressione, le manifestazioni contro il Colpo di Stato continuano: ieri è stata la giornata più sanguinosa – spari sulla folla, 18 morti, decine i feriti, centinaia gli arresti. Sugli scudi creati per proteggersi, i manifestanti attaccano la foto del ...

