In Lombardia zona arancione scuro per province di Como | Brescia e altri Comuni da mercoledì AstraZeneca | nel 2021 300 milioni di dosi in Europa | di cui 40 per Italia

(Di lunedì 1 marzo 2021) ? In Germania 60 decessi e più di 4.700 nuovi casi? Solinas firma ordinanza: Sardegna inbianca? Giappone rimuove lo stato d’emergenza in 6 prefetture? Attesa per oggi la firma di Draghi sul nuovo Dpcm? Vaccino J&J, in aprile primein

myrtamerlino : #Milano, ieri sera i #Navigli. Da domani la #Lombardia sarà zona arancione e allora mi chiedo, ma i CONTROLLI ma do… - pfmajorino : Non capisco una cosa del trio #Fontanavattene - #Moratti - #Bertolaso. Nella zona ( BS-BG) più colpita in… - Agenzia_Ansa : Musica e balli sulla Darsena a Milano per l'addio alla zona gialla. Una sorta di 'rave party' con centinaia di giov… - Marilen97832318 : RT @pfmajorino: #Fontanavattene e #Salvini meno di una settimana fa volevano le riaperture ovunque. Da oggi mezza #Lombardia è sull'orlo d… - AlexEP1968 : RT @pfmajorino: #Fontanavattene e #Salvini meno di una settimana fa volevano le riaperture ovunque. Da oggi mezza #Lombardia è sull'orlo d… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia zona

...arancione rinforzata dal 3 marzo Dal 3 marzo diversi Comuni lombardi entreranno in fascia arancione rinforzata. E' quanto può riferire Affaritaliani.it Milano secondo fonti di Regione. ...... la nuova mappa delle Regioni vede Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto ingialla ; Abruzzo, Campania, Emilia Romagna,, Marche, ...Coronavirus, col nuovo Dpcm chiudono in zona rossa barbieri e centri estetici. Tra pochi giorni, il prossimo 6 marzo, entrerà in vigore il nuovo decreto con le misure per contene ...Arriva l’ufficialità: l’intera provincia di Como passa in zona arancione rafforzata da mercoledì. Nel pomeriggio di oggi il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato tre nuove ...