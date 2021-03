In Italia 340.000 minori al lavoro, pandemia aggrava fenomeno (Di lunedì 1 marzo 2021) In Italia è vietato dal 1967, ma il lavoro minorile (inteso al di sotto dei 16 anni) è un fenomeno che non solo non è mai scomparso dal nostro Paese ma che la pandemia, le scuole chiuse e l’allargamento delle aree di povertà ad essa dovute, rischia di aggravare. Sullo sfruttamento lavorativo dei minori esistono, poi, anche pochi dati, e soprattutto non esiste un monitoraggio continuo. Ci sono i dati dell’Ispettorato nazionale del lavoro, relativi alle sanzioni per la violazione della legge (nel 2019 sono state 243, ma a breve uscirà l’aggiornamento sul 2020), ma naturalmente sono la punta di un iceberg che rimane per la gran parte sommerso. Gli ultimi dati di fonte attendibile risalgono al 2013 e sono quelli di una ricerca condotta dalla ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) Inè vietato dal 1967, ma ille (inteso al di sotto dei 16 anni) è unche non solo non è mai scomparso dal nostro Paese ma che la, le scuole chiuse e l’allargamento delle aree di povertà ad essa dovute, rischia dire. Sullo sfruttamento lavorativo deiesistono, poi, anche pochi dati, e soprattutto non esiste un monitoraggio continuo. Ci sono i dati dell’Ispettorato nazionale del, relativi alle sanzioni per la violazione della legge (nel 2019 sono state 243, ma a breve uscirà l’aggiornamento sul 2020), ma naturalmente sono la punta di un iceberg che rimane per la gran parte sommerso. Gli ultimi dati di fonte attendibile risalgono al 2013 e sono quelli di una ricerca condotta dalla ...

lifestyleblogit : In Italia 340.000 minori al lavoro, pandemia aggrava fenomeno - - ttoday_it : Il #Roidmi NEX 2 aspirapolvere lava pavimenti a 340€ spedito da Europa #Offerta #Offerte #RoidmiNex #Xiaomi ??… - MiuiBlog : Il #Roidmi NEX 2 aspirapolvere lava pavimenti a 340€ spedito da Europa #Xiaomi #Offerta #Offerte #RoidmiNex #Xiaomi… - Phil_83 : Ora lo Stato acquisti subito l'Aribus 340, realizzi le modifiche per renderlo un vero Air Force One e lo metta mess… - MagdaCattaneo : RT @DomaniGiornale: Sono 19.886 i nuovi contagi da #Covid19 in Italia. Il numero è in aumento rispetto a ieri, quando i casi segnalati eran… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia 340 In Italia 340.000 minori al lavoro, pandemia aggrava fenomeno ... in collaborazione con l'Istat, che ha mappato in Italia una stima di 340.000 minori al di sotto dei 16 anni occupati illegalmente, vale a dire il 7% della popolazione in età di lavoro. Sono baby ...

Approfittare del ribasso per mettere in portafoglio 4 titoli sottovalutati a Piazza Affari Stop di breve a 20.945 e di lungo termine a 17.340. Dallo scorso anno, anzi forse più (in verità ... Assicurazioni Generali ( MIL:G ), ENEL, Stellantis e Telecom Italia. Assicurazioni Generali, ultimo ...

Fv Italia, a febbraio progetti per 340 MW Staffetta Quotidiana Lavoro minorile, nel mondo 152 milioni di bambini vittime dello sfruttamento Save The Children li defininisce "Piccoli schiavi invisibili". Nel mondo ci sono ancora oggi 152 milioni i bambini vittime di lavoro minorile. Metà di essi, 73 milioni, sono costretti in attività di l ...

In Italia 340.000 minori al lavoro, pandemia aggrava fenomeno In Italia è vietato dal 1967, ma il lavoro minorile (inteso al di sotto dei 16 anni) è un fenomeno che non solo non è mai scomparso dal nostro Paese ma ...

... in collaborazione con l'Istat, che ha mappato inuna stima di.000 minori al di sotto dei 16 anni occupati illegalmente, vale a dire il 7% della popolazione in età di lavoro. Sono baby ...Stop di breve a 20.945 e di lungo termine a 17.. Dallo scorso anno, anzi forse più (in verità ... Assicurazioni Generali ( MIL:G ), ENEL, Stellantis e Telecom. Assicurazioni Generali, ultimo ...Save The Children li defininisce "Piccoli schiavi invisibili". Nel mondo ci sono ancora oggi 152 milioni i bambini vittime di lavoro minorile. Metà di essi, 73 milioni, sono costretti in attività di l ...In Italia è vietato dal 1967, ma il lavoro minorile (inteso al di sotto dei 16 anni) è un fenomeno che non solo non è mai scomparso dal nostro Paese ma ...