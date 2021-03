In Italia 13 114 nuovi positivi | 246 le vittime Emilia Romagna la regione con più casi

(Di lunedì 1 marzo 2021) Sono 13.114 idi coronavirus registrati innelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 2.938.371. Le, secondo i dati del Ministero della Salute sono invece 246, in aumento rispetto alle 192 di domenica 28 febbraio che portano il numero complessivo a 97.945.

Sono 13.114 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 2.938.371. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute sono invece 246. Gli attualmente positivi salgono a 424.333.